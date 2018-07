Véronique (Les 12 Coups de midi) : Sa crainte avant sa participation

Cela faisait des années que Véronique espérait participer aux 12 Coups de midi (TF1). Quand on l'a appelée pour lui dire qu'elle serait candidate, l'ancienne guichetière de La Poste de 55 ans a explosé de joie.

Lorsque nous lui avons demandé quelle était sa plus grande crainte avant le tournage, elle a répondu : "Peut-être de perdre tout de suite. Mais je n'avais pas vraiment de craintes. J'étais tellement contente de pouvoir participer et de venir sur le plateau, car cela faisait des années que je l'espérais. Donc c'était beaucoup plus de joies que de craintes." Elle est finalement restée durant 100 émissions. C'est ce samedi 21 juillet 2018 qu'elle a été éliminée par Antoine.

Véronique s'est également confiée sur sa grosse déception après son élimination et a rappelé ce qu'elle comptait faire de ses 447 226 euros de gains : "On cherche assez activement une maison avec mon mari, de plain-pied. Comme il est en fauteuil roulant et qu'actuellement on est au premier étage d'un immeuble, quand l'ascenseur a des soucis, ça pose un problème aussi bien pour sortir de l'appartement que pour y rentrer. Avec une maison, on n'aurait plus ce problème."

