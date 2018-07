Véronique (Les 12 Coups de midi) : Son organisation pour participer au tournage

Véronique peut être fière ! La candidate de TF1 peut se targuer d'avoir participé à 100 émissions des 12 Coups de midi et d'être ainsi le deuxième plus grand maître de midi derrière Christian Quesada. Ses enfants Nicolas (16 ans) et Angélique (15 ans), ainsi que son époux Olivier sont donc très admiratifs devant son parcours dans le jeu télévisé comme elle l'a confié à Purepeople : "Mon mari et mes enfants étaient très fiers et contents quand je gagnais les étoiles d'avoir des cadeaux. Et mes proches un peu plus lointain comme ma soeur, mes cousines ou mes tantes étaient aussi admiratifs et fiers."

Pour le tournage, l'Iséroise (installée à Eybens) a dû parfois s'éloigner de sa famille. Véronique n'était pas inquiète pour ses enfants : "Mes enfants ont 15 et 16 ans donc ils sont assez grands. Je rentrais une fois par semaine et je faisais les courses. Sinon, ma belle-mère passait parfois pour voir si tout se passait bien."

À propos de son mari, qui est atteint une maladie génétique, elle a ajouté : "Il a été hospitalisé quasiment la même période où j'étais à Paris. Des infirmières s'occupaient donc de lui pour sa toilette, les médicaments, etc. Dans un sens, c'est bien tombé."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.