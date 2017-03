Vianney tacle Yann Moix pour défendre... Christophe Maé !

Invité d'On n'est pas couché, Vianney avait reçu une critique mitigée de la part de Yann Moix, qui lui reprochait de parfois flirter avec un style proche de celui de Christophe Maé, au point d'avoir gâché son écoute... Un tacle sur lequel le chanteur est revenu, défendant son confrère.

Interrogé dans l'émission On refait la télé (RTL) sur sa participation au programme phare de France 2, Vianney a tenu à répondre. "Ce n'est pas drôle, cette réflexion sur Christophe Maé. À une époque, c'était à la mode de taper sur Zaz. Si maintenant c'est à la mode de taper sur Christophe Maé, il faut changer d'époque. C'est débile, franchement ! Je dis ça, je ne suis pas le producteur de Christophe. Je le connais super bien mais on n'est pas non plus meilleurs amis. Je ne le défends pas aveuglément. C'est un grand artiste, il y en a d'autres. (...) Il y a toujours des intellectuels pour taper dessus parce que ça marche, parce que les gens normaux aiment ça", a-t-il réagi.

Contrairement à d'autres artistes, Vianney n'a pas peur d'aller dans On n'est pas couché, il a même confirmé qu'il y retournerait volontiers. "Moi je suis fidèle, Laurent Ruquier, il a été avec moi depuis le début. S'il m'invite, je réponds présent", a-t-il dit. Quant aux chroniqueurs, il raconte : "Bizarrement, Yann Moix, je trouve qu'il écrit super. Mais des réflexions comme ça (...), ce n'est pas de son niveau."