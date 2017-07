Victime de body shaming, un mannequin grande taille s'énerve dans un avion

"Voici la réalité de la vie quotidienne d'une personne grosse, et pas seulement en avion. Nous pouvons être complètement à notre place, sans déranger personne, et les gens vont quand même nous faire chier et essayer de nous blesser. (...) Je suis complètement dans mon siège. Je suis blottie, essayant de ne pas déranger. Je suis juste déçue. J'ai demandé à l'autre homme sur ma droite si on pouvait changer de place et je lui ai raconté ce que mon voisin était en train de dire sur moi, il a ri et refusé. Je comprends, ce n'est pas son problème", écrit-elle dans une longue lettre dénonciatrice qu'elle a publiée sur Instagram et Facebook après avoir partagé la vidéo de l'altercation.

Ces phénomènes de stigmatisation sont bien connus des stars, notamment féminines. Kate Winslet s'était confiée sur le harcèlement qu'elle subissait concernant son poids et Meryl Streep sur le fait qu'on l'avait jugée "trop laide pour Hollywood" à ses débuts. Dernièrement aussi, Tess Holliday assumait ses rondeurs face à un chauffeur Uber cassant.