Tess Holliday : Le mannequin plus size harcelé à cause de son poids

Toujours dans la vidéo, on entend également le chauffeur demander à la jeune femme à combien s'élève son taux de cholestérol. "Mon cholestérol est très bien comme ça. Je suis parfaite. Je suis en très bonne santé", lui répond-elle aussi sec.

Après avoir publié une première fois son témoignage, le top de 22 ans a souhaité clarifier la situation : "J'ai bien sûr écrit sur mon Snap que mon conducteur était gras pour décrire la scène, pas pour l'insulter. Je n'ai pas non plus montré son visage ou donné son nom dans la vidéo. Le but de tout ça était simplement de montrer ce que je vis quotidiennement et pourquoi le comportement de cet homme est inacceptable."

À la suite de cette publication, Uber a publié une déclaration concernant l'incident auprès de nos confrères américains de E! News : "Nous nous attendons à ce que tous les chauffeurs se traitent avec respect, comme l'indiquent nos règlements", assurent-ils.

Ces phénomènes de stigmatisation sont bien connus des stars, notamment féminines. Kate Winslet s'était confiée sur le harcèlement qu'elle subissait concernant son poids et Meryl Streep sur le fait qu'on l'avait jugée de "trop laide pour Hollywood" à ses débuts. À quand la fin du body shaming ?

WJ