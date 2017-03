Kate Winslet humiliée : "On m'appelait 'graisse de baleine'"

Kate Winslet n'a jamais caché avoir été moquée, humiliée voire insultée par ses camarades lorsqu'elle était gamine puis adolescente. Mercredi 22 mars, l'actrice de 41 ans participait au 4e We Day UK à la SSE Arena de Wembley où elle a pris la parole devant 12 000 spectateurs. Sans fard, elle a évoqué son combat, ce qu'elle a ressenti, tout en appelant les victimes à ne rien lâcher dans la vie et à ne pas perdre pied face aux brimades et autres humiliations liées notamment au body-shaming.

"J'ai été persécutée à l'école, a-t-elle déclaré sur scène. Ils m'appelaient Blubber [relatif à la graisse, souvent de baleine, NDLR]. On se moquait de moi parce que je voulais jouer. On m'enfermait dans le placard. On riait de moi." Touchante, Kate Winslet s'est demandé si elle avait eu de la chance dans son malheur, si elle était heureuse d'avoir eu "les rôles pour filles grosses". "Je sentais que je n'étais pas suffisante, que je n'étais pas assez bonne, que je n'étais pas assez regardable... et tout cela parce que je n'entrais pas dans l'idée de 'perfection' des autres, que je n'avais pas le corps parfait", déplore l'actrice britannique.

La revanche Titanic

Pourtant, elle a fait "le choix de passer au-dessus de cela" et n'a jamais laissé les humiliations prendre le pas sur ses désirs d'actrice. Même s'il fallait parfois en payer le prix. "J'étais souvent castée en tant que crocodile, l'épouvantail ou la fée noire. J'ai même été une grenouille dansante une fois, raconte Winslet. Mais ça m'était égal. Je continuais à adorer ça. J'adorais jouer. Peu m'importait si c'était un gros ou petit rôle. Je voulais être géniale et j'étais déterminée à apprendre."

Finalement, sa ténacité et son abnégation ont eu raison des railleries. "Un jour, j'ai été castée en tant que Rose dans Titanic. La plus invraisemblable candidate, Kate de la sandwicherie de Reading qui tout à coup joue dans l'un des plus gros films jamais faits", s'amuse la comédienne, revancharde. Prenant pour exemple son succès, l'actrice oscarisée pour The Reader a encouragé son audience à "se montrer". "Vous pouvez venir de n'importe où et vous pouvez tout faire. Croyez-le", a conclu la star.