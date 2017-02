Victoires 2017 : Ibrahim Maalouf, "c'est pas grand-chose mais ça change la vie"

Victoire 2014 de l'album de musiques du monde pour Illusions, Ibrahim Maalouf était venu à la 32e édition de la cérémonie de récompenses avec un cadeau, vendredi 10 février 2017 au Zénith de Paris. Echange de bons procédés, le génial musicien multi-talents (trompettiste, pianiste, arrangeur, compositeur de musique de film et prof) en a lui aussi reçu un beau : la Victoire du Concert/de la Tournée de l'année. Une consécration d'autant plus appréciable que la catégorie était relevée, avec la présence de Jain (deux Victoires lors de la même soirée) et Nekfeu (lauréat en 2016).

Quelques minutes avant de savoir qu'il avait remporté un nouveau trophée, Ibrahim Maalouf offrait un sublime moment de musique en interprétant Red and Black Light. Entouré de dizaines de jeunes choristes pour ce morceau grandiose, le musicien a invité le public à se joindre à lui, le dirigeant avec toute sa pédagogie de professeur : "Là ça descend, un peu plus fort, un peu plus fort encore, allez-y, et..."

"Avant qu'on continue, confie-t-il avec passion lors d'un intermède inattendu au coeur du morceau, je voudrais juste dire un mot. Il y a deux ans, nous avons reçu une Victoire pour un album, c'était complètement insensé pour nous, instrumentistes. Et on avait envie de revenir et de vous faire un cadeau pour vous remercier de la récompense d'il y a deux ans. On n'avait pas envie d'être tout seuls (...) Nous avons avec nous trois chorales : le Conservatoire de Grigny, la Maîtrise de Grigny et la Maîtrise de Massy, qui n'ont jamais l'occasion d'être sur scène et qui pour fêter ça vous ont fait des dessins pour vous dire merci de les inviter. Merci à vous." Et les enfants de répandre leurs oeuvres dans les travées du Zénith, un moment atypique.

Ce sera ça, la vraie victoire

"Vous savez, dira-t-il à l'issue de ce beau moment, c'est pas grand-chose la musique, mais ça change la vie. Vraiment. Pas seulement parce que c'est beau, mais parce que ça défend des convictions qui vont dans le sens de ce que j'appelle l'humanité."

A l'annonce, quelques minutes plus tard, de son nom pour la Victoire du Spectacle de l'année, Ibrahim Maalouf n'en revient pas : "Wow... En tournée, on a croisé beaucoup d'artistes, notamment Jain et Nekfeu, qui nous ont bluffés, je suis très, très touché (...) Vous savez que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet voir les personnes qui m'entourent, il y a plein de gens super. Mais je vais vous dire une chose du fond du coeur : si demain matin, il y a des enfants, et pas que des enfants d'ailleurs, qui se réveillent en se disant : "Eh j'ai trop envie de faire du violoncelle, ou de la flûte traversière, ou de la trompette, ou de l'alto, ou de la contrebasse", eh ben ce sera ça la vraie victoire."