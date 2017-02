Victoires de la Musique 2017 : Kungs, 20 ans, ne rate pas la marche !

Deuxième récompense remise vendredi février 2017 sur la scène du Zénith de Paris, la Victoire de la Musique de l'album de musique électronique ou dance a été décernée au jeune Valentin Brunel, alias Kungs.

Quelques minutes après le premier trophée de la soirée, attribué à Jain et au duo de réalisateurs Greg & Lio pour le clip Makeba qui leur a permis de passer un message brûlant d'actualité, le DJ toulonnais de tout juste 20 ans, auteur de l'un des cartons de 2016 avec le remix de This Girl du groupe australien Cookin' on 3 Burners extrait de son album Layers, dame le pion à Jean-Michel Jarre (Electronica 2: The Heart of Noise) et Justice (Woman), excusez du peu ! Le légendaire pionnier de l'électro, absent de Paris puisqu'il se trouve déjà à Los Angeles en vue des Grammy Awards dimanche soir, avait d'ailleurs transmis un message relayé par Thomas Thouroude pour se dire honoré d'être nommé.

"Je suis tellement ému que j'ai failli tomber", dit Kungs après avoir accédé à la scène pour recevoir son trophée, expliquant avoir, un après la sortie de son single bricolé dans sa chambre, appris beaucoup de choses, comme passer à la télé, à la radio... "Par contre, faire des discours, c'est pas trop mon truc", lâche-t-il avec candeur. Et de remercier avec la même fraîcheur son entourage - sans oublier un gros bisou à son papa devant sa télé -, son label (Barclay/Universal), ses amis, ses fans...

Il succède dans cette catégorie au Niçois DJ Avener.