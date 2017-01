Victoria Beckham cash sur ses seins refaits : "C'était ridicule !"

À l'aube de cette nouvelle année, Victoria Beckham s'est confiée à coeur ouvert dans une lettre ouverte écrite à la jeune femme qu'elle était à l'âge de 18 ans. Quelques extraits de ce courrier très personnel ont en partie été divulgués dans la presse au mois de septembre dernier, mais cette semaine, le site British Vogue l'a publié dans son intégralité.

À 42 ans, la femme de David Beckham est revenue sur ses débuts fracassants avec les Spice Girls. En compagnie de ses acolytes Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B et Mel C, Posh Spice a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde. "Si tu n'avais pas rejoint les Spice Girls, tu serais toujours cette même personne mal dans sa peau, recroquevillée sur elle-même et personne n'aurait jamais su qui tu es vraiment", assure-t-elle.

Pourtant, à l'époque, tel ne semblait pas être le cas, et la chanteuse anglaise devenue créatrice de mode a multiplié les coupes de cheveux extravagantes, les tenues ultrasexy à la limite du vulgaire sans parler de sa poitrine hypersiliconée.

"J'ai vraiment envie de te dire : apprends à aimer tes défauts. Laisse ta peau respirer et porte moins de maquillage. Et je dois le dire aussi, cesse de faire n'importe quoi avec ta poitrine. Je l'ai nié pendant tant d'années : c'était ridicule. Je n'avais pas confiance en moi. Tu ferais mieux d'apprécier ce que tu as", a-t-elle ajouté sans fausse pudeur.

Victoria Beckham a aussi évoqué son histoire d'amour avec son mari David Beckham, avec qui elle a eu quatre enfants – Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (11 ans) et Harper (5 ans) – ainsi que la pression constante des médias qui ajoutent un peu plus à son manque de confiance en elle et ses complexes de femmes. Mais la superstar a fini par apprendre à faire de ses faiblesses, une force, qu'elle met aujourd'hui au service de la bonne cause en s'engageant notamment auprès de l'Unicef.

Coline Chavaroche