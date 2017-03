Victoria Beckham tout sourire : L'ex-Spice Girl chante pour le Carpool Karaoke

Victoria Beckham va définitivement casser son image de control freak dépressive lors de son passage dans le cultissime Carpool Karaoke de James Corden.

Dans une première bande-annonce de la prochaine émission télévisée, l'ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode s'est mise en scène avec le trublion du petit écran dans un remake du film Mannequin, sorti en 1987 avec dans le premier rôle Kim Cattrall alias la torride Samantha dans la série Sex and the City.

Le long métrage racontait l'histoire d'un jeune homme à la fibre artistique qui enchaîne les petits boulots avant qu'un mannequin, qu'il s'était amusé à créer pour la vitrine d'un grand magasin, ne prenne vie pour changer la sienne. Ici, le mannequin est incarné par Posh Spice que l'on peut voir chanter, danser et même exploser de rire et faire des blagues.

La femme de David Beckham, qui d'ordinaire ne sourit jamais, a ensuite poussé la chansonnette dans la voiture du célèbre animateur anglais. En coeur avec James Corden, elle a repris l'inoubliable Spice Up Your Life tout en dansant en rythme dans l'habitacle du véhicule. Une séquence culte désormais disponible dans notre player vidéo et qui devrait mettre en appétit les fans du girlsband britannique.

En dehors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Victoria Beckham ne s'est plus produite sur scène avec ses acolytes Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B et Mel C depuis qu'elle s'est tournée vers la mode. Trois d'entre elles ont cependant prévu de faire leur come-back cette année. Emma, Geri et Melanie Brown se reformeront sous le nom de GEM pour un nouvel album et une grande tournée. Si tant est que leur projet ne soit pas menacé par la naissance du bébé de Geri et le divorce de Mel B.