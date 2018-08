Victoria Beckham valide la nouvelle coupe de sa fille Harper, à la mode Posh

Du haut de ses 7 ans, Harper est en passe de devenir la nouvelle fillette très stylée à suivre. Jusque-là restée très classique en conservant ses très longs cheveux blonds, la petite dernière de Victoria et David Beckham a complètement changé de tête. Une transformation très réussie qui s'est opérée en deux étapes.

A la fin du mois de juillet, la petite soeur de Brooklyn (19 ans), Romeo (15 ans) et Cruz (13 ans) touchait une première fois à ses cheveux, au grand désarroi de son papa. "Quelqu'un est heureux et quelqu'un ne l'est pas. Mais je ne pensais pas que cette adorable petite pouvait être aussi encore plus jolie", avait commenté David Beckham sur Instagram le 30 juillet 2018, photographié une paire de ciseaux à la main.