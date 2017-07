Victoria de Suède avec son mari et leurs enfants : Robe sublime pour ses 40 ans

40 ans, cela se fête ! Au royaume de Suède, les choses ne sont pas faites à moitié d'ailleurs : la princesse Victoria, héritière du trône, a célébré son anniversaire de façon grandiose le 14 juillet. Elle s'est rendue, avec son mari le prince Daniel et leurs enfants, la princesse Estelle (5 ans) et le prince Oscar (1 an), au palais Royal de Stockholm pour démarrer les festivités. Sublime dans une robe florale sur laquelle sont brodées d'innombrables papillons, elle a fait sensation ! Une tenue qu'elle a accordée avec des souliers blancs et une minaudière couleur rose poudré. Sa fille était assortie à sa magnifique tenue puisque ces mêmes petits animaux volants figuraient sur ses cheveux. Les garçons avaient choisi d'être assorti en bleu : la cravate du papa résonnait avec la chemise du petit enfant.

Lors de cette journée de célébrations, la princesse Victoria a bien évidemment été entourée par toute sa famille : sa soeur Madeleine et son frère Carl Philip avec leurs moitiés et enfants, ainsi que ses parents, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia.

Après l'hymne latin chrétien, le Te Deum, la famille s'est rassemblé dans le jardin du palais pour la réception. Pour que les Suédois puissent applaudir leur princesse, le couple et leurs enfants ont circulé en calèche dans la capitale. La suite des événements a eu lieu entre la capitale suédoise et l'île d'Öland, où la famille royale de Suède a une résidence de vacances. C'est là que la fête s'est tenue, entre concert extérieur et diverses animations.

Plus tôt dans la semaine, la famille royale de Suède avait été réunie pour une raison bien triste : les obsèques de la comtesse Alice Trolle-Wachtmeister, dont elle était très proche. Ce vendredi a donc égayé le coeur de Victoria de Suède, très affectée par la disparition le 26 juin de celle qui a été la première dame d'honneur de sa mère, la reine Silvia.