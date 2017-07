Sofia enceinte et Madeleine, radieuses en famille pour Victoria de Suède

Madeleine et Carl Philip de Suède ne pouvaient manquer les 40 ans de leur soeur, la princesse Victoria. L'héritière de la couronne, venue dans une robe sublime avec son mari et ses enfants, a pu apprécier la venue de ses proches, eux-aussi parés de leurs plus beaux atours pour l'occasion.

Carl Philip, séduisant comme jamais dans son costume, a fait son entrée avec son fils Alexander qui a fêté son premier anniversaire au mois d'avril. Son épouse, Sofia, était rayonnante et visiblement, l'accouchement est très bientôt ! C'est en mars que la grossesse a été révélée. Non loin d'eux, se distingue Madeleine de Suède. La dernière de la fratrie royale n'a pas caché son bonheur, accompagnée de son époux, banquier américano-britannique, Christopher O'Neill, ainsi que leur progéniture, Léonore (3 ans) et Nicolas (1 an).

Evidemment présents au palais royal de Stockholm, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia ont dû être aux anges en voyant toute leur famille réunie. Impossible de ne pas craquer devant les cinq enfants et leur bonheur de grands-parents va s'amplifier avec l'arrivée du bébé de leur fils. Une superbe réunion de famille, quelques jours après une épreuve : la disparition de la comtesse Alice Trolle-Wachtmeister.

Ce beau monde a assisté à l'hymne latin chrétien, le Te Deum et à la réception dans les jardins du palais. La suite des événements a eu lieu entre la capitale suédoise et l'île d'Öland, où la famille royale de Suède a une résidence de vacances. C'est là que la fête s'est tenue, entre concert extérieur et diverses animations.