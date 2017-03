Victoria de Suède: Enfin de retour tandis que son petit Oscar savoure son gâteau

Comme la princesse Charlene de Monaco, la princesse Victoria de Suède aurait-elle délibérément choisi d'accorder la priorité à ses deux enfants au détriment de ses activités officielles ? L'héritière du trône de Suède est réapparue en public lundi 6 mars pour la première fois depuis de très longues semaines... Pour la première fois en 2017, en fait !

C'est bien simple : abstraction faite des photos officielles publiées à l'occasion des fêtes de fin d'année, des voeux pour la nouvelle année et d'un portrait de famille avec son mari le prince Daniel et leurs enfants Estelle et Oscar, la princesse Victoria, 39 ans, n'avait plus pris part au moindre engagement depuis le traditionnel gala de l'Académie suédoise royale le 20 décembre dernier ! De longues vacances assez inexplicables de la part d'une future reine...

Son retour, Victoria l'a fait pour un sujet qui lui tient particulièrement à coeur, à l'occasion de l'ouverture d'une conférence sur l'avenir de la mer Baltique. Chargée de mission dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies, la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf de Suède s'est notamment inspirée, dans son discours inaugural, d'un poème écrit au XIXe siècle par le futur roi Oscar II de Suède et de Norvège : "Il parle d'un marin qui se bat pour sa vie face à des eaux sombres et furieuses, de la menace qu'elles représentent pour l'homme. Aujourd'hui, les choses ont changé. À présent, c'est l'homme qui est un danger pour la mer, à la remplir de plastique, à empoisonner les poissons et à asphyxier les fonds marins", a-t-elle déclaré pour étayer son propos en faveur de décisions urgentes pour restaurer la bonne santé et la pérennité des mers.

La princesse Victoria ne devrait pas disparaître à nouveau : son programme des semaines à venir comporte en effet pas moins d'une quinzaine de missions publiques déjà actées d'ici à la fin du mois de mai, ainsi que deux voyages à l'étranger (Japon et Pays-Bas). On la retrouvera dès le 12 mars, date des habituelles célébrations de la saint Victoria, qui la verront à l'honneur face au public sur le parvis du palais Drottningholm.

Trois jours avant ce grand come-back, la cour royale de Suède diffusait trois nouvelles photos officielles adorables du prince Oscar, fils de la princesse Victoria et du prince Daniel, qui a fêté son premier anniversaire le 2 mars. Le jour même, seul un portrait étonnant réalisé par sa maman en personne avait été rendu public, mais, le lendemain, le public a eu droit à un aperçu de la petite fête organisée pour l'occasion et a pu constater, moustaches à l'appui, qu'Oscar a visiblement apprécié son gâteau.