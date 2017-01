Victoria (Les Princes de l'amour 4) évoque sa grave maladie : "Ma vie a basculé"

Victoria montre l'image d'une jeune femme pétillante et pleine de vie dans Les Princes de l'amour 4 sur W9. Pourtant, celle qui est devenue très intime avec son "Prince" Adrien (Garde à vous, M6) lors d'un voyage à Rome a révélé être atteinte d'une grave maladie...

C'est sur son compte Instagram que la jeune bombe de 21 ans a parlé de celle-ci début janvier alors qu'elle s'adressait publiquement à sa maman. "Toi qui te bats chaque jour pour un avenir meilleur, mais surtout toi qui te bats chaque seconde pour moi, ma vie, ma maladie. Aujourd'hui c'est un combat que nous avons commencé il y a 5 ans. Je vois le bout du tunnel, le soleil brille mais notre mission ne s'arrête pas là, aider les personnes souffrantes de celle-ci, améliorer la vie de ses personnes comme tu as amélioré la mienne. Sans toi je n'en serais pas la", a-t-elle écrit.

Bien entendu, en ne faisant que survoler son état de santé sans mentionner vraiment la maladie dont elle souffre, Victoria a attisé la curiosité des internautes et des téléspectateurs des Princes de l'amour 4. Du coup, mercredi 11 janvier, la jolie blonde a raconté sur Instagram sous le poids des questions : "A 16 ans ma vie a basculé, je me retrouve hospitalisé suite à une méningite, shootée à la morphine et seule dans le noir plusieurs semaines en espérant que ça passe, ce fut d'atroces douleurs... mais ça a fini par passer, quelques semaines plus tard, je me paralyse du visage. Aucun nom sur ce qu'il m'arrive jusqu'à qu'on découvre que j'ai la maladie de Lyme. Une maladie qui se soigne dans la majorité des cas mais moi je suis à un stade très avancé et sous forme chronique, ce qui m'empêche d'être guérie et il n'y a pas assez de recul sur cette "nouvelle maladie"."

Et de poursuivre sur son calvaire : "De très longs mois à l'hôpital, paralysée, m'empêchent de manger ou boire seule et je cache tout miroir afin de ne pas croiser ce reflet que je ne reconnais plus, autrement dit mon visage. J'ai des pertes de mémoire importantes. Mon cerveau est très touché mais petit à petit mon visage revient, reprend forme et tout ce que j'ai pu subir s'efface... quelques mois plus tard ça recommence, infection des poumons et je ne peux plus marcher tellement je souffre aux articulations... Voila le rituel de ma maladie, des coups durs, handicapant et difficile à vivre au quotidien."

Un témoignage poignant.