Vin Diesel, son "Fast & Furious 8" sans Paul Walker : "On s'en fout du film"

Si, avec ce 8e volet qui sortira en avril, Fast & Furious semble se tourner vers une ultime trilogie pour finir sur un 10e opus, ce dernier film a une saveur particulière pour son acteur principal et producteur, Vin Diesel. En effet, il s'agit du premier sans le regretté Paul Walker, décédé le 30 novembre 2013 dans un accident de voiture, laissant son frère de coeur – et partenaire de jeu depuis le début de la saga – dans le chagrin.

"La question n'était pas de savoir si la franchise fonctionnerait toujours sans Paul, c'était plutôt de savoir si je pouvais continuer sans lui", a récemment expliqué Vin Diesel au magazine Total Film. Le roc américain a alors révélé pourquoi il s'était lancé corps et âme dans cette 8e aventure sans son grand ami. "J'avais vu une vidéo où Paul garantissait qu'il y aurait huit films et nous n'en avions fait que sept. Ça m'a frappé, on parle de liens fraternels, là", confie Vin en faisant référence à l'une des dernières interviews de Paul Walker, accordée à Collider en novembre 2013, où il expliquait que le studio Universal avait pour projet d'aller jusqu'à 10 avec la certitude d'en faire au moins 8.

"La douleur ne venait pas de l'idée que le film ne puisse pas fonctionner, on s'en fout du film, continue Vin Diesel, cash. Ça venait de la perte de quelqu'un très important dans ma vie. Est-ce que j'ai arrêté de penser à lui un seul instant ? C'était la seule question. Chaque jour je disais : 'Ce film doit être formidable, pour Paul.'"

Fast & Furious 8 sortira dans nos salles le 12 avril.