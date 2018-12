Vincent Cassel et Tina Kunakey : Des amoureux complices qui irradient de bonheur

Plus de deux mois après leur dernière apparition publique, soit le 25 septembre dernier lorsqu'ils avaient assisté au défilé Etam au côté de nombreuses autres personnalités, Vincent Cassel et sa chérie Tina Kunakey sont réapparus devant les caméras.

Lundi 10 décembre 2018, l'acteur de 52 ans et le mannequin de 21 ans sont arrivés main dans la main au cinéma Gaumont-Opéra, dans le 9e arrondissement de la capitale, pour assister à l'avant-première du nouveau film du comédien, L'Empereur de Paris.

Radieux, les jeunes mariés étaient stylés et complices pour prendre la pose devant les photographes. Vêtue d'un manteau noir, Tina Kunakey avait pour l'occasion lissé ses habituelles boucles naturelles, affichant une longue cascade de cheveux bruns. Cheveux ras et barbe de trois jours, Vincent Cassel était quant à lui très élégant dans un pull à col roulé et dans un costume bleu marine.

Sur place, le couple a notamment retrouvé l'équipe du film : le réalisateur Jean-Francois Richet était ainsi présent au côté de ses acteurs Freya Mavor, Patrick Chesnais, Olga Kurylenko et Denis Ménochet.

Le synopsis de L'Empereur de Paris : Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...