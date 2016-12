Vincent Cassel, Kris Jenner, Trump, Brigitte Macron... L'amour n'a pas d'âge

En 2016, nombreux ont été les couples de stars à avoir illuminé le tapis rouge des événements les plus prestigieux, les plus remarqués. Parmi ceux-ci, on se souvient également des amoureux ayant un certain écart d'âge. Malgré cette petite différence, ces tourtereaux s'aiment et se regardent comme deux adolescents éperdument épris l'un de l'autre.

Jeunes couples... et nouveaux bébés

Si quelques couples se sont formés il y a déjà plusieurs années, d'autres en revanche ont profité de 2016 pour officialiser leur relation devant les caméras. C'est justement le cas de l'acteur Vincent Cassel (50 ans), qui s'est rendu au défilé de la marque Victoria's Secret au bras de sa nouvelle compagne, le mannequin Tina Kunakey (19 ans), le 30 novembre dernier à Paris. Du côté des Américains, le comédien Mel Gibson (60 ans) fréquente Rosalind Ross (26 ans) depuis 2015 mais le duo a attendu quelques mois avant de s'afficher main dans la main sur le tapis rouge. La demoiselle est d'ailleurs enceinte et l'acteur hollywoodien deviendra donc papa pour la neuvième fois en 2017.

Enfin, si leur couple ne date pas de cette année, Louis Bertignac (62 ans) et sa compagne Laeticia (28 ans) ont célébré fin novembre la naissance de leur premier enfant ensemble (le troisième pour le musicien), un petit Jack.

On pense aussi à : Richard Gere (67 ans) et Alejandra Silva (33 ans), Sarah Paulson (41 ans) et Holland Taylor (73 ans) et Rupert Murdoch (85 ans) et Jerry Hall (60 ans), mariés depuis janvier dernier.

Ils sont acteurs, chanteurs et hommes politiques

Toutes catégories confondues, ces couples qui marquent les esprits : Emmanuel et Brigitte Macron (24 ans d'écart), Melania et Donald Trump (24 ans d'écart), Hugh Hefner et Crystal Harris (60 ans d'écart), Billy Joel et Alexis Roderick (33 ans d'écart), Pascal Obispo et Julie Hantson (26 ans d'écart), Woody Allen et Soon-Yi Previn (35 ans d'écart) mais aussi Pierre Moscovici et Anne-Michelle Bastéri (23 ans d'écart).