Vincent Cassel, roi de la samba face à sa soeur Cécile et son frère Mathias

On ne pouvait pas faire plus estival ! Mercredi 28 juin, Havaianas organisait à L'Alcazar à Paris une soirée entièrement consacrée à la samba, un style musical dont on fête les 100 ans du premier morceau fondateur de ce genre aux variantes pourtant si diverses. Pour l'occasion, la marque spécialisée dans les tongs, sandales et autres espadrilles avait mis les petits plats dans les grands grâce à son "Sambassador", Vincent Cassel.

L'acteur français, tombé amoureux du Brésil et de sa culture – il passe aujourd'hui le plus clair de son temps à Rio – ne pouvait être que le meilleur ambassadeur pour cette soirée placée sous le signe de la danse et de la fête. À ses côtés, l'ex-mari de Monica Bellucci était soutenu par sa soeur Cécile Cassel, mais aussi son frère, plus rare et moins connu dy grand public, Mathias. Fruit des amours du comédien Jean-Pierre Cassel et de Sabine Cassel-Lanfranchi, il a été l'un des pionniers du rap français sous le pseudonyme Rockin' Squat avec lequel il qui avait créé le groupe Assassin avec Solo. Marginal engagé, il continue la musique et vit aujourd'hui au Brésil, comme son frère.

Tout aussi proche du clan Cassel, Kim Chapiron (qui avait notamment réalisé le clip du brûlant France à Fric du rappeur en 2007) était de la partie, non loin de sa chérie Ludivine Sagnier qui, à défaut d'avoir posé avec son amoureux réalisateur, s'est affichée ultracomplice avec Cécile Cassel, aka HollySiz sur la scène musicale. Paul Belmondo, croisé avec son fils Victor, Noom Diawara ou encore le couple de youtubeurs Natoo et Kemar ont aussi répondu à l'invitation d'Havaianas et de Fabrice Gilberdy (manager de L'Alcazar).

Cette belle soirée a aussi marqué le point de départ d'une collaboration entre Havaianas et Vincent Cassel pour cet été 2017. Le point d'orgue en sera l'Onda Carioca, un festival initié par l'acteur qui se déroulera du 20 au 27 août entre Saint-Jean-de-Luz, Bidart et Biarritz. Il réunira les artistes montants de la musique brésilienne – Mosquito (qui était la tête d'affiche de la soirée parisienne), Rogé, Rincon Sapiência, All Stars... – à travers des lieux mythiques de la côte basque. Une soirée de clôture sera également organisée à Paris le 1er septembre.

Christopher Ramoné