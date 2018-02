Vincent Cerutti consterné : "Quelle tristesse, j'ai honte"

Ces derniers jours, la neige s'est emparée de Paris. Beaucoup de personnalités ont évoqué les problèmes de transports liés aux intempéries ou ont dévoilé leurs têtes blondes en train de s'amuser dans la neige. Mais il y a un aspect que personne, ou presque, n'a dévoilé. La difficulté des sans abris à survivre avec ce temps.

Consterné, Vincent Cerutti s'est alors saisi de son compte Instagram vendredi 9 février 2018 afin de pousser un coup de gueule contre les personnes ne leur venant pas en aide. "#Consternation cet homme est abandonné sur son banc transportant avec lui sa vie dans des sacs. Le froid pique. Quelques pigeons s'approchent entre les flocons. Nos voitures passent. Je m'arrête. La suite se passe entre lui et moi. Mais quelle tristesse. J'ai honte. J'ai mal. Pas autant que cette personne bien entendu mais la souffrance est là", a légendé le compagnon d'Hapsatou Sy une photo d'un SDF assis sous un abris bus.

Une publication qui a recueilli plus de 3000 "j'aime" et qui a été largement commentée. "Trop triste et touchant. Les larmes aux yeux, moi aussi j'ai honte !", "Triste la vie peut être tellement injuste", "Ce n'est normal que notre gouvernement ne fasse rien !!!!!", a-t-on notamment pu lire.