Vincent Cerutti et Hapsatou Sy amoureux pour la soirée green de Sandra Zeitoun

Encore une soirée réussie pour Sandra Zeitoun de Matteis, à l'occasion de ce 70e Festival de Cannes. Le Festival bat son plein sur la Croisette, et les soirées de la compagne de Tomer Sisley se succèdent mais ne se ressemblent pas. Ce vendredi 26 mai, la suite Sandra and Co avait été rebaptisée Sandra and Green en l'honneur de la petite boum organisée pour son amie la créatrice de mode éco-responsable Gaëlle Constantini. La déco était ainsi tout de vert vêtue et les people étaient une nouvelle fois au rendez-vous.

Vincent Cerutti et sa fiancée Hapsatou Sy avaient laissé leur petite Abbie (7 mois), le temps d'une soirée cannoise. Le couple est apparu complice et amoureux pendant que Sandra Zeitoun offrait à ses invités des surprises de taille. Elle avait ainsi préparé l'anniversaire de François Hassan Guerrar, célèbre attaché de presse. Un cinquantième anniversaire qu'il n'est donc pas près d'oublier et auquel étaient présents, Laurie Cholewa, Christophe Carrière, Emmanuelle Rybojad, mais aussi le designer Jean-Paul Benielli, et Leslie Benaroch.

Sur la piste, ils ont probablement capté un peu plus l'attention que d'autres... Les danseurs de Danse avec les stars Maxime Dereymez et Christian Millette ont en effet fait sensation, avec la jolie Linda Cormier. Olivia Provost, Augustin Trapenard, Igor Bogdanoff et Adil Rami, que l'on comptait parmi les convives, en ont certainement pris plein la vue.