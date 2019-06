Vincent Dedienne : L'acteur a un nouvel amoureux

Deux ans après avoir cartonné sur scène, dans son one-man show puis dans Le Jeu de l'amour et du hasard, mis en scène par Catherine Hiegel au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Vincent Dedienne prend la parole dans le magazine Elle, en kiosques le vendredi 14 juin 2019. L'acteur ouvertement homosexuel y donne de ses nouvelles et évoque cette célébrité quasi soudaine alors qu'il vient de tourner un film avec Catherine Deneuve, L'Etreinte, attendu en 2020. Nos confrères glissent au passage que Vincent Dedienne a un nouvel amoureux.

Revenant sur son parcours, le comédien de 32 ans raconte comment l'humour a été son arme alors qu'il s'est toujours trouvé très moche. Vincent Dedienne explique qu'une histoire d'amour et la réalisation de ses rêves d'enfant - monter sur scène et rencontrer Muriel Robin - ont fait beaucoup de bien à son amour-propre : "J'ai tout vécu en même temps. L'histoire d'amour s'est cassé la gueule mais je me trouve moins moche maintenant." Et d'ajouter : "La notoriété a exhaussé le petit garçon que j'étais."

Aujourd'hui, celui qui a donné la réplique à l'idole Catherine Deneuve est de nouveau amoureux. On n'en apprendra guère plus, pas même le prénom de l'élu.

En octobre 2017, alors qu'il cartonnait sur scène avec son spectacle S'il se passe quelque chose, Molière de l'humour cette année-là, Vincent Dedienne confiait déjà à Paris Match : "À l'époque du lycée, j'étais porté sur les filles, mais oui je galérais grave. Et c'est l'humour qui m'a sauvé, c'était une arme. J'ai toujours rêvé d'être un très beau garçon. Si je refaisais une vie, je choisirais celle d'icône sexuelle. L'humour, c'est la beauté du pauvre. Mais gamin, cela m'a permis d'avoir des copains, d'être regardé. Aujourd'hui encore, je passe ma vie à dire que je suis moche, même si je suis un tout petit peu plus à l'aise avec moi-même."