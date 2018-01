Vincent Queijo : "Le plus dur a été d'oublier Sarah"

Le 8 janvier 2018, Vincent Queijo a fait son grand retour dans Friends Trip 4 (NRJ12). Une aventure extraordinaire pour l'ancien candidat de Secret Story. D'autant plus que son ennemi Bastien (Moundir et les apprentis aventuriers 2) n'était pas de la partie. "J'aurais eu peur d'être viré dès le premier jour (...). Je pense que je lui aurais mis une baffe", nous a-t-il confié.

Vincent Queijo a ensuite évoqué son ancienne petite amie Sarah Lopez. Ainsi a-t-on appris que le plus difficile lors du tournage avait été de l'oublier. "Mais j'ai réussi, c'est la plus belle victoire pour moi", a-t-il précisé. Et de poursuivre :"Je ne craignais pas de la voir sur le tournage. Je sais que les épreuves comme ça, ce n'est pas son truc, de base. Et elle voulait respecter le fait que je fasse mon aventure seul. Elle aussi voulait passer à autre chose."

Le partenaire d'Astrid Nielsa et Sarah Martins a ensuite parlé de sa vie amoureuse et de la fameuse alerte volcan qui aurait pu bouleverser le tournage.

