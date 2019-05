Virginie Efira en couple avec Niels Schneider : confidences sur leur "lien"

En 2018, Virginie Efira et Niels Schneider partageaient un Amour impossible dans le film Catherine Corsini. Pas impossible finalement puisque l'actrice belge de 42 ans et l'acteur français de 31 ans sont en couple et partagent l'affiche d'un nouveau film. Ils figurent au casting de Sibyl, la comédie dramatique de Justine Triet, en compétition pour la Palme d'or à Cannes.

Sublime cover girl du numéro du dimanche 12 mai 2019 de Version Femina, à tomber dans un bustier noir, Virginie Efira évoque ouvertement sa relation avec Niels Schneider. Lorsque la journaliste lui pose très directement la question suivante : "Tourner avec Niels Schneider, qui partage votre vie, est un atout ?", la Belge ne l'élude pas. Bien au contraire, elle s'épanche sur le sujet.



Les confidences de Virginie Efira débutent timidement : "C'est en tout cas intéressant... et intimidant ! Paradoxalement plus qu'un acteur que vous ne connaissez pas." Puis, l'actrice monte crescendo, n'hésitant pas à évoquer le thème des scènes intimes, présentes dans Sibyl. "Il faut avoir une grande confiance en son réalisateur, surtout lorsque l'on tourne des scènes très intimes, comme ce fut le cas dans le film. Cela requiert un lâcher-prise particulier. On sent parfois qu'un cinéaste est resté trop timide pour filmer des scènes d'amour ; mais Justine, elle, connaissait ma relation avec Niels," explique-t-elle. La maman de la petite Ali, 5 ans, née de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El-Mechri, trouve "étrange" que sa "propre intimité" soit transportée au cinéma.

Virginie Efira étaye son propos en citant une phrase que Niels Schneider lui a dite un jour et qu'elle trouve juste : "Les scènes de sexe documentent finalement souvent plus sur la sexualité des metteurs en scène que sur celle des acteurs." "Si notre lien aidait pour créer une complicité immédiate, il ne faut pas oublier que nous sommes au service des personnes", tient-elle à rappeler.

Synopsis de Sybil

Synopsis de Sybil

Sibyl (Virginie Efira) est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot (Adèle Exarchopoulos), une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal... qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse...