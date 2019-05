Virginie Efira et Niels Schneider : Tendres baisers après l'incident à Cannes

Tout a commencé sur le tournage d'Un amour impossible de Catherine Corsini et sorti le 7 novembre 2018. Virginie Efira donne dans ce mélodrame amoureux la réplique à Niels Schneider, César du meilleur espoir en 2017 pour Diamant noir. Les deux comédiens jouent une relation passionnelle et tragique, mais l'alchimie entre eux dépasse l'écran et naît une véritable histoire d'amour. Aujourd'hui, ils défendent ensemble un autre long métrage, en lice pour la Palme d'or du Festival de Cannes : Sibyl. Sous la direction de Justine Triet qui l'a déjà et brillamment dirigée dans Victoria, l'actrice belge de 42 ans tient le haut de l'affiche et Niels Schneider incarne son amant, leurs scènes d'amour sont d'ailleurs très torrides. Lors du photocall ce 25 mai 2019, leur complicité amoureuse est toujours aussi palpable et succède à leurs montées des marches très romantiques.

En effet, la veille, lors de la présentation du film en avant-première, Virginie Efira était somptueuse dans une robe noire recouverte de sequins et échancrée. Cependant, elle a été victime d'un incident d'accessoire: la lanière de sa sandale s'est détachée. Son partenaire et amoureux de 31 ans s'est mis genou à terre pour tenter de renouer le lien et a dû renouveler son geste au pied des marches du palais des Festivals. Adèle Exarchopoulos, l'autre héroïne du drame Sibyl, est également venue secourir la malheureuse. Le lendemain s'est tenu le photocall et encore une fois, on a pu être témoin d'échanges de regards très tendres : Cannes n'a jamais été aussi romantique !

Maman d'Ali, 6 ans, née de sa relation avec son ex, le réalisateur Mabrouk El Mechri, Virginie Efira est actuellement sur un nuage du point de vue personnel et professionnel. Sa relation avec le charismatique Niels Schneider fait fondre les coeurs tandis qu'elle est l'une des favorites pour le prix d'interprétation à Cannes ! Valeur sûre du cinéma français depuis qu'elle a explosé dans Vingt ans d'écart avec Pierre Niney, elle enchaîne les prestations toujours plus intenses sur le grand écran. Nommée deux fois aux César la même année (pour Le Grand Bain et Un amour impossible), on la retrouvera dans le très attendu Benedetta de Paul Verhoeven, qui l'avait déjà choisie dans son thriller Elle, présenté à Cannes en 2016.