Virginie Efira étincelante : son amoureux Niels Schneider à son secours à Cannes

Sibyl est le dernier film en compétition pour la Palme d'or à être dévoilé au Festival de Cannes. Ce long métrage de Justine Triet a été présenté ce 24 mai 2019 et a été précédé d'une montée des marches particulièrement glamour et... romantique. En effet, l'héroïne du film, Virginie Efira, a fait sensation mais a aussi été victime d'un petit incident de... souliers. Et tel un prince charmant, son partenaire et amoureux Niels Schneider a posé un genou à terre pour rattacher la lanière de son escarpin. Un instant adorable sur le red carpet cannois !

La Croisette, Virginie Efira en est une habituée. Mais si elle a souvent foulé les tapis rouges et eu le plaisir de monter les marches pour Elle de Paul Verhoeven en 2016, le cru 2019 pourrait être encore plus prometteur car sa performance ne cesse d'être saluée ! Sous la direction de celle qui est devenue son amie, Justine Triet, qui l'a déjà fait briller dans Victoria, l'actrice belge donne la réplique à Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Laure Calamy, Paul Hamy, Arthur Harari et Niels Schneider. Ce dernier a déjà croisé la route de l'ancienne présentatrice de Nouvelle Star, dans Un Amour impossible de Catherine Corsini, sorti en 2018 et est depuis devenu son amoureux.

Sur les marches du palais des Festivals, la belle Virginie était ainsi au côté de ses partenaires, évidemment sublime dans sa robe noire moulante et recouverte de sequins noirs. Étincelante, elle a toutefois été victime d'un malencontreux incident : la lanière de son escarpin s'est détaché avant qu'elle ne gravisse les marches du palais. Un instant délicat mais son compagnon est rapidement intervenu pour nouer le lien et lui permettre d'atteindre le sommet. Un moment romantique à souhait ! Si Adèle Exarchopoulos, magnifique dans sa robe vert pâle soulignant sa silhouette parfaite, a elle aussi aidé sa collègue avec sa chaussure, ce n'est pas la réalisatrice qui aurait pu s'accroupir pour l'aider, en raison de sa grossesse très avancée !

Le tapis rouge de cet ultime soir de la compétition a également été arpenté par une foule de personnalités : Natacha Polony qui a dévoilé son épaule avec style, la sculpturale Milla Jovovich, égérie L'Oréal, l'acteur fétiche de Tarantino Christoph Waltz, les comédiennes Patricia Arquette, Romane Bohringer, Stacy Martin, Amira Casar, Doria Tillier – qui a présenté plus tôt dans la semaine La Belle Epoque –, La présidente du jury Un certain regard Nadine Labaki et la jurée Marina Foïs, la danseuse étoile Aurélie Dupont, l'humoriste Stéphane Guillon ou encore l'ancienne ministre Fleur Pellerin.