Marion Cotillard : Nombril à l'air à Cannes pour son homme Guillaume Canet

La ville de Cannes vibre pour son Festival ! L'événement s'est poursuivi ce lundi 20 mai 2019, journée marquée par la projection du film La Belle époque, avec Guillaume Canet. Son épouse Marion Cotillard l'a soutenu (et lui a volé la vedette), défilant le nombril à l'air aux bras de Jean Dujardin et Gilles Lellouche.

La Belle époque est projeté hors compétition en ce 72e Festival de Cannes. Le film réalisé par Nicolas Bedos (et dans lequel joue sa compagne Doria Tillier) raconte l'histoire d'un sexagénaire prénommé Victor, joué par Daniel Auteuil, à qui un brillant entrepreneur (Antoine, interprété par Guillaume Canet) propose de replonger dans l'époque de son choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.

Marion Cotillard a tenu à apporter son soutien au long métrage dans lequel joue son époux, qui l'a dirigé dans Nous finirons ensemble (sorti le 1er mai). Plutôt que d'arriver au bras de ce dernier sur le tapis rouge du Palais des Festivals, l'actrice de 43 ans était escortée par deux des héros de La Belle époque, Jean Dujardin et Gilles Lellouche.

Elle portait un top noir court, dévoilant son ventre jusqu'au son nombril, et une longue jupe noire Chanel, ensemble issu de la collection prêt-à-porter printemps-été 1999 de la Maison française. Ses deux amis et bodyguards du soir étaient élégants en costume noir, tenues accessoirisés d'une cravate pour Jean Dujardin et d'un noeud papillon pour Gilles Lellouche.

Après Les Petits mouchoirs, Rock'n'Roll et donc Nous finirons ensemble, la joyeuse bande à Marion Cotillard, Guillaume Canet et Gilles Lellouche se reforme et parade avec style sur le fameux Boulevard de la Croisette...