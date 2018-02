Virginie Guilhaume, enceinte, affiche son beau baby bump non loin de Gad Elmaleh

Un beau rassemblement de personnalités pour une noble cause a eu lieu le 12 février à Paris pour la lutte contre les maladies génétiques. Le professeur Stanislas Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste Kamel Mennour ont organisé la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art animée par Gad Elmaleh et dirigée par le président de Christie's François de Ricqlès à l'institut Imagine. Les fonds récoltés au cours de la soirée vont pouvoir financer la recherche médicale au sein d'Imagine, un institut qui allie au même endroit les enfants malades, leurs familles, les chercheurs et les médecins.

Gad Elmaleh ne pouvait donc pas rater le rendez-vous et a posé avec son ami Kamel Mennour, répandant tout son charisme, lui qui se sentait si complexé quand il était plus jeune. Non loin de lui, se trouvait Virginie Guilhaume. Enceinte de son deuxième enfant – le premier, Romeo (6 ans), est né de son mariage le producteur de télévision Stéphane Gateau –, l'animatrice de 40 ans a choisi un ensemble ravissant et a affiché un sourire radieux. Venue avec son bien-aimé l'homme d'affaires Antoine Arnault, la figure des podiums Natalia Vodianova était également resplendissante.

La liste des invités témoignait d'une représentation variée du milieu des arts et du spectacle. On pouvait ainsi croiser l'auteure Leïla Slimani, les acteurs-réalisateurs-humoristes Patrick Timsit et Alex Lutz, la comédienne Amira Casar, la journaliste Claire Chazal, l'architecte Jean Nouvel, le créateur Jean-Paul Gaultier, la réalisatrice Nicole Garcia, la photographe Dominique Issermann, le chanteur-acteur Marc Lavoine, le présentateur Bernard Montiel, l'ancien top Farida Khelfa ou encore le prince Emmanuel-Philibert de Savoie. On pouvait également croiser Caroline de Maigret, Mathilde Favier, Fati Rosenberg, Marina Cavazzana-Calvo, Didier Krzentowski, Laurent Dassault et sa femme Martine Dassault, Lapo Elkann, Caroline Nielsen, Paul-Emmanuel Reiffers, Delphine Pastor mais aussi Ramzi Khiroun et sa femme.