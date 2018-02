Gad Elmaleh : "Avec les filles, j'étais très complexé"

Interviewé avec son ami galériste Kamel Mennour, Gad Elmaleh fait des confidences étonnantes dans Madame Figaro. L'humoriste qui a été jadis en couple avec Charlotte Casiraghi (avec qui il a eu un fils, Raphaël) révèle notamment qu'il n'était pas du tout à l'aise avec les filles.

"Avec les filles, j'étais très complexé, dit-il. J'utilisais le piano, la danse ou l'humour pour attirer leur attention." Se définissant comme "un mec lunaire au fond de la classe", Gad Elmaleh disait inventer des histoires dans sa tête pour s'échapper d'un système scolaire qui ne lui convenait pas, et d'une certaine forme de solitude aussi.

Gad complexé ? Ce n'est pas la première fois qu'il évoque ce tabou. En mars dernier, au micro de RTL, le papa du beau Noé Elmaleh révélait avoir souffert d'un complexe d'infériorité dans sa jeunesse. "J'ai envie de dire à tous les gamins, à tous les gens qui pensent qu'il y a un autre ou une autre qui les intimide : vous n'êtes pas les seuls. Je suis passé par là", assurait-il. Le showman, qui se disait "plutôt pudique de nature", a décidé d'exorciser ses complexes dans ses célèbres sketchs du Blond. "Je crois que c'est grâce au Blond que j'ai développé l'humour. Je me suis dit que c'était une arme qui m'appartiendrait et qui serait ma manière à moi d'être aimé, d'être regardé", affirmait ainsi le natif de Casablanca.

Et pour cause : "J'étais assez complexé quand j'étais gamin. Je mettais un bonnet parce que je n'aimais pas avoir les cheveux frisés, je me faisais des défrisages avec un produit qui me brûlait le crâne. Je ne me suis quasiment jamais mis, très tard ou alors pour des occasions très précises, en maillot de bain. J'étais toujours en T-shirt à la piscine. J'avais peur qu'on voie mes pieds, je les mettais dans le sable à la plage. Je me disais, 'je peux pas me mettre en maillot parce que j'ai pas de muscles', et ça m'a poursuivi, tout le temps."