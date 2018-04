Virginie Guilhaume maman : Elle a accouché d'une fille, le prénom est adorable !

On l'avait vue enceinte et radieuse au mois de février dernier lors de la soirée caritative "Heroes for Imagine". Virginie Guilhaume est désormais au comble du bonheur puisque selon nos informations, la présentatrice de télévision a donné naissance à son deuxième enfant !

L'animatrice de 40 ans est désormais maman d'une fille prénommée Marnie et née le 29 mars matin ! Le bébé, qui pèse 3,340 kg, se porte à merveille, tout comme sa maman. Le petit ange rejoint Romeo (6 ans), né de son mariage le producteur de télévision Stéphane Gateau.

En 2016, dans les colonnes du Point, elle confiait avoir rêvé "d'être maman jeune, d'avoir plusieurs enfants très tôt". Mais pour plusieurs raisons, l'animatrice a "dû attendre longtemps". Son premier enfant, elle l'a eu à 33 ans. "D'emblée, je me suis sentie naturellement très bien dans mon rôle de mère. Je suis une maman louve. Je passe des heures à regarder Roméo", avouait-elle. On imagine qu'elle va passer des heures à présent à admirer sa nouvelle princesse.

Toutes nos félicitations !

Information exclusive, à ne pas reprendre sans citer la mention Purepeople.com