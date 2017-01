Virginie Ledoyen et Kristin Scott Thomas au naturel pour une expérience unique

Alors que la Semaine de la mode bat son plein à Paris, une poignée d'habitués des front rows ont préféré la bijouterie aux vêtements. Le 22 janvier, Harumi Klossowska de Rola présentait sa nouvelle collection de bijoux et d'objets à l'École des arts joaillers Van Cleef & Arpels.

La célèbre et fantastique créatrice a pris ses quartiers place Vendôme, où elle a dévoilé en avant-première cette collection dont on peut se délecter du 23 janvier au 1er février seulement. Pour la découvrir, plusieurs visages bien connus ont fait le déplacement. Kristin Scott Thomas a offert son plus sourire, non loin d'Elie Top, Christian Louboutin, Inès de la Fressange, Suzy Menkes, Saskia de Brauw mais aussi Virginie Ledoyen.

Ayant opté pour un maquillage nude, la divine actrice de 40 ans au sourire si communicatif et radieux paraissait étrangement différente devant l'objectif. L'ex d'Arié Elmaleh a ensuite pu découvrir les créations uniques d'Harumi Klossowska de Rola. L'actrice, que l'on n'a pas vue sur grand écran depuis Enragés (2015), a deux projets en vue. D'abord un court métrage intitulé Témoins dans lequel elle campe une photographe de guerre dont un cliché pris en Syrie pendant un combat sera lourd de conséquences pour elle. Ensuite, elle sera à l'affiche de Drôles d'oiseaux, un long métrage dans lequel elle donnera la réplique à Lolita Chammah et Jean Sorel.