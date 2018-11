Vivement dimanche : Joyce Jonathan radieuse face à Ramzy Bedia

Michel Drucker est de retour avec un nouveau numéro de Vivement dimanche, ce dimanche 11 novembre 2018, sur France 2. Une fois de plus, l'animateur de 76 ans était bien accompagné sur son célèbre fauteuil rouge.

L'acteur Ramzy Bedia, qui sera président du jury des Arcs Film Festival du 15 au 22 décembre prochain, et Maurice Bathélemy sont venus sur le plateau. Tout comme Jean-Paul Rouve et Ludivine Sagnier venus assurer la promotion du film Lola et ses frères, en salles le 28 novembre. Comme chaque semaine, l'écrivain, journaliste et grand spécialiste de l'histoire Franck Ferrand a évoqué une grande figure ou un lieu de l'histoire ancienne ou contemporaine, la vétérinaire Hélène Gateau a présenté sa rubrique consacrée aux animaux, le caricaturiste Emmanuel Chanua a parlé à sa façon de l'actualité et le docteur Marcel Ichou, de médecine. L'humoriste Ben (Cédric Ben Abdallah) a présenté des sketchs. Tout comme le chroniqueur Arnaud Tsamère.

Dans Vivement dimanche prochain, Frédéric Mitterrand est venu évoquer son spectacle Bonsoir !, joué du 23 novembre au 6 janvier au théâtre Marigny. Manu Payet a quant à lui assuré la promotion de son nouveau one-man show Emmanuel. Étaient également invités l'humoriste et acteur Ahmed Sylla, le navigateur, artiste et écrivain français Titouan Lamazou, ainsi que l'aviatrice Dorine Bourneton. Michel Drucker a aussi pu compter sur la chanteuse Joyce Jonathan pour donner de la voix. La belle brune de 29 ans était divine dans sa petite petite robe bleue ciel.