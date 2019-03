Vivement dimanche: Kev Adams, Gad Elmaleh et Leïla Bekhti face à Michel Drucker

Dimanche 24 mars 2019, Michel Drucker s'entourera de nouveaux invités triés sur le volet dans son émission d'accueil Vivement dimanche sur France 2.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un moment complice avec Kev Adams, venu promouvoir son nouveau spectacle Sois dix ans, l'humoriste Gad Elmaleh – que l'on verra bientôt sur Netflix dans Huge in France – venu évoquer le spectacle L'Invitation avec Philippe Lellouche et Lucie Jeanne, Édouard Baer qui s'apprête à faire son retour sur scène avec un seul-en-scène Les Élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce et Leïla Bekhti à l'affiche du film La Lutte des classes. Les chroniqueurs Marcel Ichou, Hélène Gateau et Emmanuel Chaunu seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie du talk show de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront cette fois le journaliste et écrivain Jean des Cars, l'animatrice Ariane Massenet qui revient à l'antenne dans Bonsoir ! sur Canal+, sa soeur aînée la journaliste Béatrice Massenet, les comédiens François Civil et Joséphine Papy à l'affiche de Mon inconnue, l'icône Sylvie Vartan, les Musiques de l'Armée française (Brigade des pompiers), mais aussi les habitués Marc-Antoine Le Bret et Anne Roumanoff.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !