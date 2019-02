Vivement Dimanche : Omar Sy et François Civil complices face à Michel Drucker

Dimanche 17 février 2019, Michel Drucker accueillera de nouveaux prestigieux invités dans son émission Vivement dimanche prochain sur France 2. Pour rappel, cette semaine, il n'y aura pas de Vivement dimanche à cause de la diffusion de slalom messieurs de ski.

Dans ce contexte, à partir de 15h35, l'animateur de 76 ans aura le plaisir de partager un moment de franche camaraderie avec les comédiens Omar Sy et François Civil à l'affiche du Chant du loup, l'écrivain Philippe Besson venu défendre Un certain Paul Darrigrand paru aux éditions Julliard, Isabelle Carré et Bernard Campan venus promouvoir la pièce La Dégustation qui se joue actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris, l'acteur Bruno Wolkowitch sur scène dans 7 morts sur ordonnance, l'humoriste Marc Jolivet et sa fille Camille qui jouent dans leur spectacle 1 an après, le chanteur Gauvain Sers mais aussi le docteur Frédéric Saldmann.

Les humoristes Ben et Arnaud Tsamère seront eux aussi de la partie pour assurer l'ambiance en plateau.

Vivement dimanche prochain, c'est dimanche à partir de 15h35 sur France 2 !