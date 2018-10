Vivement dimanche : Yannick Noah complice avec sa soeur Nathalie

Michel Drucker donne rendez-vous à ses fidèles téléspectateurs le dimanche 21 octobre 2018 pour un nouveau numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain (qui avaient été arrêtés pendant deux ans) sur France 2. L'indétrônable animateur de 76 ans reçoit, comme toutes les semaines, de nombreux invités pour ses émissions qui ont été tournées au début du mois d'octobre au studio Gabriel, à Paris.

Si Yannick Noah est accompagné de sa soeur Nathalie, c'est notamment pour évoquer l'association Les enfants de la terre fondée par leur maman Marie-Claire. À la mort de celle-ci en 1988, l'ancien gagnant de Roland-Garros devenu capitaine de France de Coupe Davis et sa soeur ont pris le relais, Nathalie en tant que présidente de l'association et Yannick en qualité de président d'honneur. Ensemble, ils ont récemment organisé un concert à La Seine musicale (Boulogne-Billancourt) pour l'association qui vient en aide aux enfants en situation difficile. Cette dernière regroupe des Maison-Tendresse des enfants sans foyer, isolés, en situation difficile, séparés de leur famille ou dont les parents sont atteints de maladies graves... pendant les vacances scolaires. L'objectif principal des Maison-Tendresse est de permettre aux enfants et aux fratries de partir en vacances dans une ambiance familiale et chaleureuse à la campagne. L'association travaille également en partenariat avec l'hôpital Robert-Debré et son service pédiatrique. Elle participe ainsi au financement du transport et à l'hébergement des parents d'enfants hospitalisés loin de chez eux.

Yannick et Nathalie Noah ont créé un groupe sur le modèle des Kids United, composé de cinq jeunes chanteurs. Ils reprennent les tubes de Yannick Noah, dont Les Lionnes et Métisse, sur un album intitulé Les Enfants de la terre.