Walker, Texas Ranger : Son créateur accusé de viol... assure que c'était consenti

En janvier dernier, en pleine tempête #BalanceTonPorc, l'auteur du film Collision (Oscar du meilleur film en 2006) Paul Haggis rejoignait la longue et triste liste des hommes ayant harcelé et/ou agressé sexuellement des femmes à Hollywood. Le réalisateur et scénariste canadien avait été accusé d'abus sexuels par quatre femmes, selon une plainte au civil déposée à New York. Sur les quatre plaignantes, la seule dont l'identité avait été dévoilée répondait au nom de Haleigh Breest, une agent publicitaire de cinéma qui avait déposé la première plainte le 15 décembre 2017 devant la Cour suprême de New York. Cette dernière accusait le scénariste de Million Dollar Baby et Casino Royale de l'avoir violée en janvier 2013, alors qu'elle avait 26 ans et qu'il la ramenait chez elle après une avant-première.

Haggis, 64 ans, avait devancé l'assignation en déposant le même jour une plainte contre Haleigh Breest. Il y démentait ses accusations et l'accusait à son tour de lui "réclamer des millions de dollars" pour éviter qu'elle porte plainte. On apprend aujourd'hui que l'affaire n'est pas du tout terminée. People, qui dit avoir consulté la réponse juridique d'Haggis à Breest, donne des détails. La jeune femme a clamé que le cinéaste – qui a aussi cocréé la série culte Walker, Texas Ranger – l'a forcée à lui faire une fellation, avant de la violer.

Dans les documents, Paul Haggis dénonce "des propos inventés choquants et scandaleux" qu'il "nie avec véhémence". S'il ne conteste pas le rapport sexuel et la fellation, Paul Haggis assure qu'ils étaient consentis. Enfin, alors que Haleigh Breest accuse son bourreau de l'avoir forcée à boire avant de la pénétrer, le cinéaste et ex-scientologue nie également et assure que la jeune femme n'a jamais perdu connaissance après avoir bu.