Wendy Bouchard, heureuse maman d'une petite Lily : "Elle est formidable !"

Le 4 août dernier, Wendy Bouchard donnait naissance à une petite Lily. Deux mois plus tard, l'animatrice de Boulevard de la Seine (chaque samedi à 11h25 sur France 3) a accepté de lever en partie le voile sur sa vie de jeune maman...

Interrogée par Ici Paris, la journaliste de 37 ans a tout de suite commenté : "C'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je retrouve mes activités petit à petit, mais c'est tellement beau d'être réveillée par ce petit sourire. J'ai le sentiment qu'elle comprend tout, qu'elle est attentive à ce que je fais... Je fais un peu de projection bien sûr... mais elle est formidable."

Désireuse d'être aux petits soins pour son bébé avant de reprendre le chemin de la matinale d'Europe 1 (elle devra se lever chaque jour à 2h du matin !), Wendy Bouchard a confié qu'elle avait à coeur d'allaiter elle-même sa petite en attendant. "Elle va avoir 2 mois et je l'allaite encore. Je fais des petites pauses entre deux tournages. (...) Je vais essayer de le faire le plus longtemps possible. Ça me semble important. Ça lui fait du bien et elle adore. On s'y retrouve toutes les deux", a-t-elle assuré.

Pour finir, la jolie trentenaire – qui ne souhaite pas parler de ses amours – a accepté de dévoiler pourquoi elle avait choisi le prénom Lily pour son enfant... et c'est une bien jolie histoire. "Son prénom vient de Peter Pan. Mes parents voulaient que mon prénom contraste avec Bouchard, qui est un nom du terroir. Ma maman s'appelle Dorothy et, pour perpétrer la tradition, ma fille s'appelle Lily comme Lily la Tigresse de Peter Pan. C'est un clin d'oeil !", a-t-elle expliqué.

Une interview à découvrir en intégralité dans Ici Paris, actuellement en kiosques.