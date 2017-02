Whitney Port enceinte : La bombe de The Hills dévoile son petit ventre rond

C'est la saison des grossesses pour les anciennes stars de la série The Hills. Un mois après que sa partenaire de scène Lauren Conrad a annoncé la sienne, c'est au tour de la jolie Whitney Port d'attendre un heureux événement ! À 31 ans, la jolie blonde est enceinte de son premier enfant, fruit de son mariage avec le producteur Tim Rosenman.

"Oh hey ! Me voilà debout devant ma fenêtre, en sous-vêtements et... avec un bébé dans le ventre !!! N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous savez ce que je suis censée faire avec cette chose dont je vais être responsable pour bien des années à venir", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende d'une photo sur laquelle on peut voir son petit ventre qui commence tout juste à s'arrondir.

Whitney Port, qui s'est reconvertie dans le stylisme sous le nom de Whitney Eve, a ensuite donné sur son blog plus de détails sur sa grossesse surprise.

"Quand deux personnes s'aiment très fort, leur amour donne naissance à une troisième personne. C'est ainsi que j'expliquerai comment les bébés viennent au monde à celui qui est en train de grandir dans mon ventre parce que, Timmy et moi, nous allons être parents ! J'ai uriné sur un test de grossesse et me voilà bientôt maman ! Timmy et moi, nous sommes un peu sous le choc mais ravis à l'idée de cette nouvelle aventure, qui s'avère d'ores et déjà formidable. J'ai trop hâte d'être maman, même je trouve ça complètement dingue d'avoir une autre personne qui grandit à l'intérieur de moi", a-t-elle écrit.

Si elle a des questions, Whitney Port pourra toujours demander conseil à Lauren Conrad, enceinte elle aussi, ainsi qu'à Audrina Patridge, qui a accouché l'été dernier de son premier enfant.