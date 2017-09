William Leymergie : Sa vie de couple changée grâce à son nouveau job

C'est l'un des plus plus importants transferts de la rentrée, William Leymergie a quitté Télématin sur France 2 pour présenter William le midi ! (à 12h40) sur C8. Lundi 11 septembre, il présente la première de ce nouveau magazine. Il en dit plus au Parisien.

Considérant que sa mission à France Télévisions était terminée et qu'il ne "pouvait pas aller plus haut", l'homme de 70 ans a voulu changer d'air. Mais attention, il n'a "démarché personne". "Vincent Bolloré m'a fait la proposition au bon moment. Ce nouveau challenge, j'en avais le désir. Je n'ai pas hésité", précise-t-il. Et puis la présentation de ce nouveau programme a changé... sa vie privée. "J'apprends maintenant à me lever tard. Je mets du temps à me réadapter. Je me réveille encore à 5h", explique-t-il.

C'est sa femme qui doit être contente ! Surtout qu'en pouvant se lever plus tard, William peut enfin sortir dîner avec ses proches ou avec sa femme. Ça, ça vous change une vie de couple !

Amoureux de Maryline Robin depuis près de quarante ans, l'homme de télévision avait raconté leur rencontre à Paris Match. "C'était l'été à un dîner chez des amis. Mary est arrivée. Quand j'ai vu cette magnifique brune aux yeux bleus, très discrète, qui respirait l'intelligence, s'approcher de moi, j'ai compris qu'elle était la chance de ma vie. Un cadeau de cette taille, ça n'arrive qu'une fois. (...) J'étais devenu une grenade d'amour prête à exploser." Quel romantique ! Le couple est aujourd'hui parents de trois enfants, Gery (36 ans), Sacha (33 ans) et Anna (29 ans).

Si Maryline aurait peut-être aimé que son mari prenne sa retraite, ce n'est pas d'actualité. William Leymergie est en contrat avec le groupe Canal+ jusqu'en juin 2020. Si sa nouvelle émission est un échec, il aura certainement d'autres propositions sur Canal+, C8 ou CNews.