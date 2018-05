Xam Hurricane (The Voice 7) en couple : Il a craqué pour l'un des Talents !

Samedi 5 mai 2018, TF1 diffusait la demi-finale de The Voice 7. Les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avaient chacun deux candidats dans leur team et il ne pouvait en rester qu'un pour la grande finale. Heureusement pour Xam Hurricane, c'est lui qui a été choisi par le public face à Ecco. Son interprétation puissante et émouvante de Et maintenant, de Gilbert Bécaud, a fait mouche.

Il sera donc de retour le 12 mai prochain pour la dernière émission. Et, pour gérer son stress, il pourra compter sur un soutien de taille : sa petite amie. Cette dernière ne vous est d'ailleurs pas inconnue si vous avez assidûment suivi cette saison. Le beau brun est en effet en couple avec l'ancien Talent de Zazie Liiv Del Estal, éliminée à l'issue du prime du 21 avril dernier, comme l'a dévoilé Télé Loisirs. Un amour qu'il n'a pas hésité à afficher, sur Instagram.