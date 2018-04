The Voice 7 : Liv Del Estal, Kriil et Ecco s'imposent, les équipes formées !

Ce 14 avril 2018, les très nombreux téléspectateurs de The Voice 7 (TF1) avaient rendez-vous avec les derniers duels de la saison.

Les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo ont eu une nouvelle fois l'occasion de faire s'affronter des Talents de leur équipe afin d'amener les meilleurs jusqu'aux futurs live tant attendus. Cette fois encore, les candidats se sont affrontés en duo sur la même chanson et aucun repêchage n'était permis.

Voici le résumé de ce 12e épisode présenté par Nikos Aliagas !

Team Zazie

Karolyn VS Edouard Edouard



Karolyn, volée à Florent Pagny, a été opposée à Edouard Edouard. Zazie a voulu offrir une battle mémorable entre une chanteuse et rappeuse charismatique et un chanteur avec un sacré grain de folie. Ne trouvant pas de point commun entre leurs univers artistiques, la coach a décidé de les emmener tous les deux loin de leur zone de confort en leur proposant de chanter Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Zazie, qui veut créer un duel amoureux, aimerait que les deux Talents se coupent comme la parole sur scène...

Le live débute, la complicité est manifeste entre Karolyn et Edouard Edouard. Leur jeu de scène est aussi complètement maîtrisé et aucune fausse note n'est à déplorer. Zazie les a prévenus avant leur prestation, elle choisira le talent qui aura le plus appliqué ses consignes et compris sa démarche. La tâche s'annonce très compliquée, c'était un beau spectacle.

Mika, Pascal Obispo et Florent Pagny choisiraient Karolyn.

Zazie décide de poursuivre, contre toute attente, avec Edouard Edouard.



Yvette VS Liv Del Estal

La coach a décidé d'opposer deux jeunes femmes dotées d'une très grande sensibilité. Elles n'ont pas "des voix à transpercer les murs" mais des voix qui permettent de montrer qu'on peut "avoir de la force dans la fragilité" a estimé Zazie. Yvette ne se sent pas à la hauteur face à la voix très marquée de Liv. Lors des répétitions sur le titre Yellow de Coldplay, les deux jeunes femmes sont très timides. Zazie arrive peu à peu à les faire s'ouvrir, à les détendre.

Le duel commence, les deux jeunes femmes, complices, partagent le titre avec bienveillance. La voix si particulière de Liv Del Estal marque plus facilement les esprits que celle, très douce et maîtrisée, d'Yvette. Zazie va-t-elle choisir la singularité ou la maîtrise ? Suspense.

Pascal Obispo, Florent Pagny et Mika garderaient Liv Del Estal.

Zazie décide de poursuivre la compétition avec Liv Del Estal.



Team Obispo

Kelly VS Ecco

Pascal Obispo a voulu réunir deux voix qui provoquent beaucoup d'émotion. Ecco est très jeune mais possède un charisme indiscutable et une voix incroyablement douce quand Kelly est une artiste plus rock, avec un grain un poil rocailleux. Le coach a décidé de les opposer sur Jacques a dit de Christophe Willem, une chanson écrite et composée par Zazie. Pascal Obispo veut que ses jeunes recrues fassent attention au tempo lent de la chanson. Il ne faut pas changer la mélodie non plus.

Une fois sur scène, Kelly ouvre la prestation avec douceur. Ecco n'est pas en reste avec sa voix plus grave (et malgré l'absence de son piano pour se cacher), le ton est donné. Aucune n'a commis d'impair au fil du titre. Une jolie prestation.

Zazie et Florent Pagny poursuivraient avec Ecco, Mika continuerait avec Kelly.

Pascal Obispo décide de poursuivre avec Ecco.



Les Kriill VS Abel Marta

Pascal Obispo l'annonce d'entrée de jeu, c'est sur Alors on danse de Stromae que se déroulera la prochaine "battle" de son équipe. Les Kriill et Abel Marta sont ravis de s'opposer. Pascal aime la folie d'Abel qu'il a volé à Florent Pagny. Les Kriill ont été volés à Mika. C'est donc un duel entre artiste repêchés ! Abel Marta propose de chanter un refrain en portugais afin d'être encore plus à l'aise, Pascal Obispo est emballé par l'idée.

Sur scène, Abel Marta commence la prestation avec peps, seul à la guitare, puis les Kriill mettent rapidement l'ambiance en ajoutant leur touche électro. Le public est conquis dès que la chanson entame son virage vers des sons brésiliens, ensoleillés. Ce n'est pas un duel, c'est un quatuor efficace.

Florent Pagny et Zazie continueraient avec Abel marta, Mika avec Kriill.

Pascal Obispo poursuit avec Kriill.

Betty Patural VS les J.A.T

Pascal Obispo a choisi d'opposer les filles sur Désenchantée de Mylène Farmer. Un titre qui mêle mystère (Betty) et énergie (les J.A.T). Le coach trouve que le trio est presque trop parfait, il faut des failles pour que les gens soient touchés par l'interprétation. Betty est une formidable musicienne avec une vraie technique selon le coach, mais cette dernière est impressionnée par la présence scénique des J.A.T et de leurs petites chorégraphies sur scène.

Au moment de se produire sur scène, Betty semble bien décidée à ne pas se faire éclipser par ses rivales. Ces dernières, quant à elles, ne souhaitent pas être prises pour des choristes. Les voix se croisent et personne ne trébuche. Le choix va être difficile pour Pascal Obispo...

Florent Pagny poursuivrait avec les J.A.T, Mika et Zazie choisiraient Betty.

Pascal Obispo poursuit avec Betty Patural.

Team Mika

Queen Clairie VS Guillaume

Queen Clairie est la bonne élève de l'équipe Mika, sa voix impressionne toujours le coach. Guillaume est dans la même veine, mais "un peu spé" selon la popstar. C'est sur le titre Signs Of The Times d'Harry Styles que les deux Talents vont s'opposer. Ils découvrent très vite que la chanson est spécialement difficile à chanter, il y a beaucoup de notes très hautes. Mika leur demande plus de simplicité et moins de réflexion. Il faut que Guillaume fasse moins de manières.

Une fois sur scène, Queen Clairie et Guillaume appliquent les conseils de Mika... avec plus ou moins de réussite. Les voix sont au rendez-vous même si elles ne s'accordent pas forcément parfaitement, Queen Clairie semble un peu stressée et Guillaume a bien du mal à réfréner ses mimiques.

Mika décide de poursuivre avec Guillaume.

Team Pagny

Lorrah Cortesi VS Gabriel



Lorrah chante super bien, elle est très belle... mais Florent Pagny voudrait la voir plus tendre. Gabriel a une voix incroyable et peut chanter beaucoup de choses, ce qui plaît beaucoup au coach. Il a choisi de les opposer sur Don't Give Up de Peter Gabriel et Kate Bush. Une chanson qui, a priori, ne plaisait pas beaucoup à Lorrah. Le coach veut qu'elle chante plus avec son coeur qu'avec sa tête... Gabriel est très motivé, il sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur face aux coachs et au public.

Sur scène, Lorrah et Gabriel débutent leur interprétation dos à dos. La douceur est au rendez-vous et peu à peu, les notes hautes s'accumulent des deux côtés. Gabriel semble chanter sans la moindre difficulté. Lorrah Cortesi, avec une voix moins imposante, fait le job.

Pour Zazie, Gabriel s'est trompé dans le sens de la chanson, elle choisirait Lorrah Cortesi. Mika également. Pascal Obispo garderait Gabriel.

Florent Pagny décide de poursuivre avec Gabriel.



Yasmine Ammari VS Norig

Florent Pagny a décidé de faire s'affronter les grandes voix de Yasmine Ammari et Norig sur This Is What You Came For de Calvin Harris et Rihanna. Un titre électro très loin d'elles... et c'est fait exprès ! Yasmine apprécie le challenge mais a vite vu que ce n'était pas si aisé... Norig livre parfois des notes un peu "bleues". Elle veut donner de la voix, le titre s'y prête, mais elle pourrait bien se casser la figure.

Sur scène, la voix un peu OVNI de Norig et celle plus grave de Yasmine Ammari se livrent un vrai combat. Tout n'est pas forcément réussi mais il était de toute façon très dur de rendre justice à un titre aussi produit... On entend des sons orientaux, des envolées, de l'assurance et Florent Pagny est satisfait même s'il reconnait qu'elles étaient visiblement fatiguées.

Pascal Obispo choisirait Yasmine, Mika et Zazie poursuivraient avec Norig.

Florent Pagny décide de poursuivre la compétition avec Yasmine Ammari.



Résumé des équipes après cet épisode :

Florent Pagny : Hobbs, Raffi Arto, Gabriel, Yasmine Ammari

Zazie : Édouard Édouard, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Maëlle

Mika : Frédéric Longbois, Sherley Paredes, Guillaume, Casanova

Pascal Obispo : Ecco, Xam Hurricane, Betty Patural, Kriill