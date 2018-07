XXXTentacion assassiné : L'enquête avance avec quatre suspects et une vidéo

La police concentre désormais ses investigations sur quatre suspects dans l'enquête du meurtre du rappeur XXXTentation. Selon le site américain TMZ, deux hommes seraient les tireurs et deux autres ont été inculpés pour meurtre au premier degré par un grand jury.

Parmi eux figurent Michael Boatwright, un individu de 22 ans connu des forces de l'ordre et arrêté le 10 juillet 2018, ainsi que Dedrick Williams, premier suspect interpellé quelques jours après le meurtre. Deux autres hommes sont activement recherchés : un certain Robert Allen, identifié sur des vidéos de surveillance ayant filmé une partie de la scène, et Trayvon Newsome, qui serait l'un des tireurs. Trois d'entre eux se connaissent assurément puisque TMZ a relayé une vidéo Instagram, datant d'avant le meurtre, et les mettant en scène dans une voiture, exhibant fièrement des liasses de billets.

Voilà maintenant un mois que le jeune rappeur de 20 ans a été tué par balles alors qu'il était dans son véhicule, stationné devant un concessionnaire de motos qu'il venait de visiter près de Miami. Son sac Louis Vuitton avait disparu, la piste d'un vol ayant dégénéré avait rapidement été privilégiée. Le 18 juin 2018, Jahseh Dwayne Onfroy – de son vrai nom – est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Déjà papa d'un premier enfant, l'interprète de Look at Me laisse derrière lui sa petite amie enceinte de quelques mois.