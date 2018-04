XXXTentacion : Violent avec une femme, il joue les victimes

Après DMX, condamné à un an de prison pour violation de mise à l'épreuve, et Fabolous, inculpé pour agression aggravée et menaces terroristes, un autre rappeur a à faire à la justice ! XXXTentacion est cette fois le plaignant. Il accuse une jeune femme qu'il a frappée de tentative d'extorsion...

XXXTentacion (dont le vrai nom est Jahseh Dwayne Onfroy) a 20 ans, il est né en Floride. Il accuse une jeune femme de tentative d'extorsion depuis un appel passé par ses grands-parents. Le couple aurait réclamé à X la somme de 300 000 dollars en échange du silence de leur petite-fille. Cette dernière apparaît en train de recevoir un coup à la tête par le rappeur sur un selfie vidéo publié sur les réseaux sociaux. Elle avait légendé par l'image par la phrase "Je déteste ce mec".

Toujours selon X, la jeune femme l'a menacé d'organiser une conférence de presse et de l'y décrire comme un fréquent auteur de maltraitances. Le rappeur l'attaque en justice pour escroquerie et diffamation.

XXXTentacion est déjà accusé de violences et séquestration sur une ex-petite amie. Les faits remontent à septembre et octobre 2016. En octobre, la jeune femme venait d'apprendre qu'elle était enceinte. X l'aurait menacée de la tuer et de tuer son enfant à naître, puis il l'aurait tabassée et séquestrée.

La jeune femme, qui était parvenue à s'échapper, s'était confiée à la police. XXXTentacion a été arrêté, placé en détention puis libéré fin décembre pour remplir ses obligations professionnelles. Son procès aura lieu prochainement.