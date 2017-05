Yann Moix évoque son avenir dans ONPC : "Trois ans, c'est raisonnable"

À la veille de la diffusion d'une édition spéciale d'On n'est pas couché (France 2) enregistrée à Cannes mercredi 24 mai avec une pléiade d'invités, Yann Moix a accepté de répondre aux questions du Grand Direct des médias sur Europe 1 ce vendredi matin. Au cours de cet entretien, l'écrivain et réalisateur de 49 ans a accepté de parler de son futur dans l'émission culte...

À l'instar de Vanessa Burggraf, Yann Moix a en effet été reconduit en tant que chroniqueur pour une nouvelle saison du talk show de 2e partie de soirée. "Oui je vais faire ma dernière saison normalement l'an prochain. J'ai cru comprendre qu'on fonctionnait par missions de trois ans dans On n'est pas couché. Aymeric Caron a fait trois ans... C'est la durée légale si j'ose dire !", a commencé à expliquer le polémiste qui rassure ainsi les fans du programme.

Et d'ajouter sur l'hypothèse où Laurent Ruquier lui en demanderait davantage : "Trois ans, c'est pas mal. En trois ans, on a fait à peu près le tour des invités, quatre ans, ça m'intéresserait sans doute mais j'ai quand même d'autres choses à faire. Trois ans, ça me semble être une très très bonne durée, si Laurent me propose quatre et qu'il y tient, je ferai quatre, mais trois ans, ça me paraît vraiment raisonnable."

En ce qui concerne Laurent Ruquier, l'animateur de 54 ans a expliqué lors d'un entretien cette fois accordé à TV Magazine qu'il allait probablement revoir la mécanique d'ONPC pour l'an prochain. "Il y aura sûrement des changements sur la mécanique, de manière moi à ne pas me lasser d'un système qui consiste à avoir les même invités en plateau du début à la fin. Il y a une réflexion à avoir, que je n'ai pas eu encore et que j'aurai cet été avec Catherine Barma", a-t-il expliqué.

Pour finir, pour cette spéciale Cannes d'ONPC, sachez que Laurent Ruquier recevra François Ozon, Jérémie Renier et Marine Vatch pour L'Amant double, Julien Doré, Nicole Ferroni, Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo pour Le Redoutable, Sandrine Bonnaire, Pierre Deladonchamps pour Nos années folles, Gilles Jacob, Laurent Vallet, David Lisnard (maire de Cannes), Vincent Macaigne, Joséphine de Meaux et Emmanuel Matte pour Pour le réconfort, Bernard Menez mais aussi l'humoriste qui monte Jean-Fi Jeanssens en tant qu'envoyé spécial depuis les coulisses du show.

On n'est pas couché spécial Cannes, c'est samedi 27 mai à 23h15 sur France 2 !