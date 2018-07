Yann Moix juré d'Incroyable Talent ? "Il faut savoir se détendre..."

A la rentrée prochaine, Yann Moix officiera sur C8 chaque samedi soir dans Salut les Terriens au côté de Thierry Ardisson. Si l'ancien polémiste de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2) est ravi de ce transfert, il ne cache pas qu'il aurait aimé pouvoir accepter une autre offre alléchante d'une chaîne concurrente... une offre très inattendue !

"On m'a approché pour être le nouveau juré de La France a un incroyable talent. Mais ce n'est pas possible de travailler à la fois sur C8 et sur M6. Dommage. J'aurais adoré le faire ! Il faut savoir se détendre", a-t-il confié à nos confrères du Parisien. Et l'écrivain et réalisateur de 50 ans de poursuivre : "On vit dans un monde où les intellectuels ne sont pas drôles, et les humoristes d'une pauvreté intellectuelle crasse. Modestement, je pense pouvoir faire les deux."

Ensuite, concernant son successeur Charles Consigny qui prendra place au côté de Christine Angot à la table des chroniqueurs d'ONPC, Yann Moix a commenté : "C'est mon candidat depuis le début. Charles va être bon car il est intelligent et fragile à la fois. Il me ressemble beaucoup sur ce point, même si nous ne sommes d'accord qu'une fois sur dix." Aussi, si Yann Moix met en garde les chroniqueurs de Laurent Ruquier contre le fait de regarder sur internet ce qui se dit sur eux, il a ajouté dans le cas de Charles : "Il ne m'écoutera pas. Charles est amoureux de lui-même. Il va le faire tous les jours... et toutes les nuits ! Mais il est jeune. C'est sa grande qualité mais aussi son défaut. Il va en prendre plein la tête."

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, samedi 7 juillet 2018 en kiosque.