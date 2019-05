Yannick Jadot : Emotion de sa compagne Isabelle Saporta après l'élection

Dans deux jours, les lecteurs de Paris Match découvriront pour la toute première fois Yannick Jadot, 51 ans, en photo avec sa compagne Isabelle Saporta, 43 ans. L'hebdomadaire a obtenu l'exclusivité de ces clichés à deux lors de la soirée électorale du dimanche 26 mai 2019. C à vous (France 5) a diffusé des images de cette soirée riche en rebondissements dans son émission du lundi 27 mai.

Un passage du discours de Yannick Jadot après l'annonce des résultats des élections européennes a tout particulièrement retenu l'attention de l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoine. Arrivée en troisième position avec 13,5% des votes, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts (EELV) s'est félicitée de ce score et a mentionné pour la toute première fois la personne qui partage sa vie amoureuse. "Pour ma part, à chaque étape de cette campagne, dans tous les choix difficiles, comme dans tous ces moments d'enthousiasme, rien n'aurait été possible sans ma compagne", a-t-il déclaré depuis son QG du 19e arrondissement de Paris.

Une fois ces mots prononcés, Yannick Jadot est allé retrouver sa chère et tendre, Isabelle Saporta, journaliste de la matinale de RTL qui officie au côté d'Yves Calvi. Enlacés à l'extérieur, ils ont réalisé le fameux shooting pour Paris Match. La caméra de C à vous a ensuite recueilli les premières impressions d'Isabelle Saporta : "Je suis un peu émue (...). Ce n'est pas une surprise pour moi. J'ai toujours pensé qu'on ferait ce score. J'ai toujours pensé qu'on ferait 12% minimum et c'était mon pari." Quant à savoir si elle est prête à "plonger dans le grand bain politique", la journaliste de RTL montrée particulière réticente, visiblement embarquée dans une spirale qu'elle ne semblait pas maîtriser. "Je ne suis prête à rien du tout, moi !", a-t-elle lâché avant de s'en aller.

De son côté, Paris Match indique que la rencontre de Yannick Jadot et Isabelle Saporta remonte à il y a deux ans, sur un plateau de BFMTV. "Le thème ce jour-là : les néonicotinoïdes. Tous deux sont d'accord sur le sujet. Isabelle propose à l'eurodéputé de l'emmener sur le terrain", narre le magazine. Les deux passionnés de nature ne se sont plus jamais quittés.