Yannick Noah : Radieux en vacances avec Isabelle Camus et leur fils Joalukas

Difficile de savoir exactement où se trouve la petite famille, même s'il s'agit visiblement d'une destination paradisiaque qui se trouve probablement dans les Antilles. Palmiers, plage de sable fin et eau turquoise font partie du décor. Il y a encore quelques jours, Yannick Noah, Isabelle Camus et leur fils se trouvaient à Saint-Barthélemy pour profiter de vacances avec Laeticia Hallyday et tous leurs amis.

Sur une seconde photo publiée sur Instagram, Yannick Noah et Isabelle Camus sont vus en train de s'embrasser dans l'eau. Aucun doute, ces deux-là s'aiment comme au premier jour. Voire plus !