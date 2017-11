Yannick Noah : Ses enfants complices pour une belle photo de famille

Yannick Noah a eu plusieurs femmes dans sa vie, une vie amoureuse bien remplie qui a engendré une tribu recomposée mais très unie. La grande famille est faite de cinq enfants, nés de trois mères différentes, qui n'ont pas souvent l'occasion de se retrouver puisqu'ils sont dispersés sur la planète. Deux vivent notamment aux Etats-Unis. Mais quand les enfants de l'ancien champion de tennis passent du temps ensemble, la complicité est toujours au rendez-vous.

Nouvelle preuve en image avec la photo de famille partagée par le plus jeune de la tribu sur sa page Instagram. Joalukas, le fils de 13 ans de Yannick Noah et Isabelle Camus, s'affiche avec ses trois soeurs : Eleejah, Jenaye et la jeune maman Yelena. Trois sublimes créatures à la peau délicatement dorée. Seul Joalukas arbore des cheveux blonds - qu'il doit à sa maman. A en croire la localisation ajoutée par l'adolescent, cette photo de famille, sur laquelle il manque l'aîné Joakim Noah, aurait été prise à Ibiza. Cet été, lorsque Yannick Noah se trouvait en vacances dans les Baléares avec Joalukas et Jenaye ?