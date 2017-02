Yohan Cabaye et sa vie privée déballée par son ex-femme : "Cela m'a fait du mal"

Lors de l'Euro 2016, Yohan Cabaye a vu sa vie sentimentale étalée en pleine compétition, oeuvre de son ex-femme Fiona. Blessée d'avoir été larguée par le footballeur français de 31 ans qui évolue en Angleterre – en tant que milieu de Crystal Palace –, la jeune femme n'avait surtout pas supporté d'être remplacée par l'une de ses plus proches amies, Laetitia.

Mariée depuis 2010 avec Yohan Cabaye – une union marquée par la naissance de trois filles prénommées Myla, Char­­lize et Romy –, Fiona avait choisi de déverser toute sa colère sur les réseaux sociaux et n'avait pas hésité à livrer tous les détails de son mariage ruiné. "Pour résumer, cette fille était présente à mes 27 ans avec mon mari !!! Amie quand tu nous tiens, avait notamment posté Fiona. Je ne voulais pas en arriver là ! Mais tu touches mon physique, ce n'est pas un problème. Tu t'attaques à ma famille, mes enfants et je dois rester dans mon coin ??? Assume ce que tu as fait et toi continue de prier mais les faits sont là !!! Je ne suis personne, juste une femme, une maman tout simplement..."

C'est la première et la dernière fois que je parlerai de cet épisode

Resté jusque-là silencieux sur le sujet, Yohan Cabaye l'évoque pour la toute première fois ce mardi 7 février dans les colonnes de L'Équipe. Sachant que le footballeur ne souhaite pas s'épancher sur l'affaire, le quotidien aborde cet épisode – survenu juste avant le quart de finale face à l'Islande (remporté 5-2 par les Bleus) – avec des pincettes et obtient une réponse. "C'est la première et la dernière fois que je parlerai de cet épisode. Cela a été un mauvais moment à vivre, c'est certain. Cela m'a fait du mal, cela a fait du mal à ma famille, et à mes proches", déplore le sportif qui précise qu"il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges".

Soucieux depuis le début de tenir ses enfants à l'écart, Yohan Cabaye utilise la même défense. "Je n'ai pas voulu parler car il y a mes enfants au milieu. Je voulais les protéger", explique l'international français.

L'Euro 2016 s'était avéré doublement délicat pour Yohan Cabaye puisque le sportif s'est vu écarté du groupe, au profit du jeune N'Golo Kanté. Un déclassement qui ne l'empêche néanmoins pas de rêver toujours d'Équipe de France et qu'il avait pu surmonter grâce à l'arrivée d'un nouvel enfant dans sa vie.

Yohan Cabaye et sa nouvelle compagne ont accueilli leur premier enfant quelques jours seulement après la fin de la compétition, à la fin du mois de juillet. Une petite fille prénommée Linoï ("celle qui possède la force" en hébreu), comme l'avait révélé Gala. Papa comblé, Yohan Cabaye a pris pour habitude de se dévoiler avec sa fille sur les réseaux sociaux.

L'intégralité de l'interview de Yohan Cabaye est à retrouver dans L'Équipe en kiosques le mardi 7 février 2017.