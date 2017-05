Zac Efron : Son surprenant visage intrigue, son petit frère captive

Zac Efron est très proche de son petit frère Dylan. A tel point que lorsque le beau gosse de 29 ans a besoin de conseils personnels, c'est vers celui-ci qu'il se tourne. Particulièrement lorsqu'il s'agit d'avoir son opinion sur les jeunes femmes qu'il fréquente.

"Quand je sors avec quelqu'un, une des rares personnes à qui je vais demander son avis face à la situation, c'est mon frère. On vit ensemble et nous sommes différents sur plein de choses, mais il a vraiment les pieds sur terre. Il mène une vie bien plus normale que celle que j'ai eue en grandissant et c'est donc un très bon baromètre pour moi. Il est du genre à me demander si je suis heureux et si c'est ce que je veux vraiment. Avoir mon petit frère près de moi, c'est vraiment super", a-t-il confié lors d'une récente interview pour le magazine Cosmopolitan.

L'acteur, que l'on a vu récemment dans l'adaptation sur grand écran de la série Baywatch : Alerte à Malibu, a vécu une longue histoire d'amour avec son ancienne partenaire dans High School Musical Vanessa Hudgens, avant de sortir avec la fashionista Sami Miro. Depuis, le brun tout musclé, qui a donné la république à la bombe Emily Ratajkowski dans le film We Are Your Friends, serait célibataire aux dernières nouvelles.

Mais Dylan, 25 ans, a-t-il aussi l'oreille de son frère pour ce qui concerne son apparence physique ? L'allure de jeune premier de Zac Efron semble avoir fait long feu alors que ce dernier laisse voir un visage étrangement altéré, comme lors de son passage sur le tapis rouge des MTV Movie and TV Awards la semaine dernière. Encore un peu et on aurait pu risquer de le confondre avec le Ken humain ! Simple raté make up ou effets d'un recours à la médecine esthétique ?

Quant à Dylan, qui a étudié à l'université de Californie, il documente son quotidien sur les réseaux sociaux où il compte pas moins de 200 000 abonnés. Les internautes ne sont sans doute pas restés indifférents à son charme, lui qui est aussi beau que son grand frère et presque aussi musclé !